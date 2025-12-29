Los 104 kilómetros entre Río Frío y Limón ya tienen los cuatro carriles habilitados

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) anunciaron este lunes la entrada en operación de los cuatro carriles del tronco principal de la Ruta 32.

Se trata de los 104 kilómetros comprendidos entre Río Frío y Limón, que ahora podrán ser transitados a dos carriles por sentido.

“Ponemos en operación una carretera funcional y segura para todos los usuarios. A partir de enero retomaremos las obras constructivas del proyecto, tales como cordones de caños, drenajes, baranda central de concreto (New Jersey), entre otros trabajos”, explicó Ronny Sánchez, gerente de la Unidad Ejecutora.

El funcionario resaltó que los trabajos en la vía aún no finalizan, pero se habilitó la vía para facilitar el tránsito de las miles de personas que viajan hacia y desde el Caribe por motivo de las vacaciones.

Las autoridades hacen un llamado a los usuarios para que circulen con precaución, respetando los límites de velocidad, la señalización y demarcación de la carretera, así como a prestar especial atención a los puntos de convergencia (giros y ventanas) que se habilitarán de manera temporal en sectores como Guápiles, Siquirres, Batán o Matina.