Locutor indígena cumple 35 años al aire en Talamanca con una misión: salvar el idioma bribri

En las montañas de Alta Talamanca, donde el río Telire traza una frontera natural, hay una voz que lleva más de tres décadas negándose a guardar silencio. Jorge Morales, agricultor y padre de seis hijos, dedica sus madrugadas y tardes a la radio con un objetivo: evitar que el idioma bribri desaparezca.

El comunicador, mayor de 65 años y vecino de Amubre, forma parte de Radio Cultural La Voz de Talamanca, emisora que desde 1979 promueve la identidad y la lengua de los pueblos indígenas.

Morales tomó por primera vez el micrófono en 1991, impulsado por el sueño de convertirse en un referente de la comunicación en su comunidad y, sobre todo, de preservar su idioma ancestral.

Su labor cobra mayor relevancia ante un dato alarmante: en los últimos 15 años, cinco de cada diez indígenas han dejado de hablar bribri, lo que evidencia el riesgo de desaparición de esta lengua originaria.

Llegar hasta la emisora no es tarea sencilla. El recorrido incluye cruzar el río Telire en bote y continuar en vehículo hasta Amubre, una comunidad donde la radio sigue siendo un punto de encuentro y un símbolo de identidad cultural.

Desde una cabina modesta, Morales transmite programas completamente en bribri, tanto en horas de la mañana como por la tarde. Sus espacios son educativos y buscan fortalecer el uso cotidiano del idioma entre las nuevas generaciones.

La emisora, considerada la primera radio cultural del país, enfrenta importantes limitaciones. Según Danilo Layán, vinculado al área de patrimonio cultural, la falta de recursos económicos ha reducido significativamente su alcance en los últimos siete años. Actualmente, solo pueden transmitir entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m., y de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

Pese a estas dificultades, el impacto de la radio se mantiene en la comunidad. Habitantes como "Tilo" siguen la programación diariamente e incluso forman parte de dinámicas en vivo. En espacios como la casa cónica, templo sagrado bribri, también se reúnen personas para escuchar la emisora.

Natalia Gabb, colaboradora del proyecto, destacó que estos programas son clave para la preservación del idioma, al mantenerse íntegramente en bribri y accesibles para la población local.

Morales, por su parte, hace un llamado a fortalecer el proyecto. Espera mayor apoyo institucional, más participación de jóvenes como locutores y, sobre todo, que el idioma bribri continúe vivo en las futuras generaciones.

Esta historia forma parte de la serie de reportajes "Héroes del Bribri", que visibiliza los esfuerzos de quienes luchan por mantener viva una de las lenguas originarias de Costa Rica.

Le invitamos a repasar este reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.





