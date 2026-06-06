Locales comerciales de Golfito tendrán prórroga de concesiones gracias a nueva ley

Los locales comerciales en el Depósito Libre de Golfito recibirán una prórroga en sus concesiones gracias a una nueva ley aprobada por el Congreso.

La reforma permitirá extender las concesiones sin necesidad de acudir automáticamente a un nuevo concurso público. Además, los permisos podrán ampliarse por hasta 10 años.

La iniciativa busca brindar mayor estabilidad a los comerciantes que actualmente operan en el complejo y fortalecer la actividad económica en la zona sur del país.

Durante la discusión, los legisladores también cuestionaron el abandono en que viven las comunidades de la región.

Los congresistas defendieron el proyecto como una herramienta para proteger empleos y reactivar uno de los principales motores económicos de la zona sur.