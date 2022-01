“Lo veníamos advirtiendo”, dice Unión Médica por ocupación máxima en el San Juan

La Unión Médica Nacional vuelve a alzar la voz para solicitar al Gobierno y al Ministerio de Salud que se endurezcan las medidas sanitarias en medio de la ola de Ómicron que atraviesa el país.



“Estamos terriblemente preocupados, desde hace rato venimos advirtiendo que no se podían relajar las medidas sanitarias, porque ya vimos lo que Ómicron está causando en países como Alemania y Francia” dijo Dr. Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, referente a la ocupación máxima de casos COVID-19 registrada este jueves por el Hospital San Juan de Dios.

El San Juan de Dios también reportó 336 funcionarios incapacitados por el coronavirus, de los cuales, casi la totalidad, son enfermeros y médicos, “mientras que hospitales más pequeños como el de Guápiles registran más de 21 incapacitados” agregó Solano.

​Solano además dijo que desde hace dos o tres semanas enviaron una nota al ministro de Salud, Daniel Salas, recomendando que se tomaran medidas más fuertes para evitar un colapso del sistema hospitalario, pero que a la fecha no han tenido respuesta.

“Seguimos insistiendo en que se deben volver a tomar decisiones fuertes para tratar de ver cómo evitamos el colapso del sistema de salud,” recalcó Solano.

El vocero de la Unión Médica Nacional cuestionó que mientras otros países están endureciendo medidas para frenar el aumento de casos, en Costa Ricas las autoridades decidieran cerrar el centro especializado en atención de casos COVID-19 y las plazas que se crearon para la atención de la emergencia mientras se reabren sitios públicos, como estadios y zonas de conciertos, con altos aforos.

“Las regiones están haciendo lo que pueden, pero no se puede manejar con las plazas que tienen, y los trabajadores se han sacrificado, algunos han tenido que incapacitarse porque se han contagiado, y el Ministerio de Salud no aparece, no vemos al señor ministro”, dijo el vocero.

¿Qué dicen las autoridades?

Ante consultas de Teletica.com, el ministro de Salud, Daniel Salas, dijo que es necesario considerar que los momentos epidemiológicos varían y que hoy el país suma altas tasas de vacunación con una población que ha interiorizado las medidas.

“Es claro que Ómicron es altamente trasmisible, pero estamos en un momento en que las tasas de vacunación son altas, cercana al 77% en primeras dosis y por encima del 70% en segundas dosis en toda la población”, dijo.

Salas además recalcó que otro termómetro que contemplan es la ocupación en unidades de cuidados intensivos. “Ha habido una alta demanda de servicios hospitalarios, sobre todo en emergencias y hospitalización en general, pero no a la velocidad que han aumentado los casos. En UCI tenemos poco más de 100 casos, estamos lejos del umbral máximo, pero seguimos atentos” explicó Salas.

El jerarca de Salud también advirtió que si Ómicron se comporta como lo ha hecho en otros países, podríamos estar cerca de llegar al pico máximo de la ola. “El sistema de salud no es que está fuera de peligro, pero en otros países la ola ha mostrado un comportamiento donde el pico se alcanza al cabo de seis semanas. No es la regla, pero si es así, no estaríamos lejos de ese punto”.

Este miércoles el país registró una cifra máxima de 6.526 casos nuevos de COVID-19 en un solo día, y se contabilizaron 660 hospitalizados y 124 pacientes en UCI.