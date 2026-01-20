Lo último sobre Faerron: "90% de los clubes de Costa Rica quieren a Fernán"

El defensor Fernán Faerron es uno de los peces gordos que quedan disponibles en el mercado de fichajes.



Con pasado en la Liga y Herediano, el futbolista ha dado de qué hablar durante su carrera.



Actualmente no tiene club. El mercado del fútbol tico se cierra el 3 de febrero y por eso en Teletica.com conversamos con Erik Alonso, representante del zaguero.

“Puedo decir que el 90% de los clubes de Costa Rica quieren a Fernán, pero la idea es salir a Europa. Estamos valorando varias propuestas para ahora y para verano”, comentó el agente.

Alonso fue claro en que “vamos a tomar la decisión que sea mejor para la carrera de Fernán”.



Cuando se le consultó sobre si tienen ofertas formales de clubes de Costa Rica, incluso si había alguna de Saprissa específicamente, el representante prefirió no soltar prenda.

“No puedo decir los clubes, pero sí de clubes de Costa Rica”, añadió.

Sobre el tiempo en que durarán en tomar la decisión, Alonso indicó: “Cuánto antes mejor”.



Faerron ya está 100% recuperado de una fractura del quinto metatarsiano en el pie izquierdo.



Había finiquitado con el Team desde el 11 de setiembre, por lo que llegará como agente libre al club en el que continúe su carrera deportiva.



Actualmente tiene 25 años y tiene dos títulos nacionales, uno con la Liga y otro con Herediano, una Supercopa con el Team y una Liga Concacaf con los rojinegros.

