Lo que esperan los ticos del próximo Presidente de la República

Costa Rica aún no elige a su nuevo Presidente: dos candidatos continúan en la carrera hacia Zapote. Pero, ¿qué esperan los ciudadanos de la persona que gobernará durante los próximos cuatro años?

Telenoticias realizó un sondeo con representantes de varios sectores, como se muestra a continuación.

Manuel Salas, vendedor ambulante de 80 años:

“En este momento voy a ser muy claro y claritico: ojalá que el que llegue sepa hacer algo bueno porque el país está hundido. Ojalá solucione algo, que Dios le ayude”.

Paúl Ávila, trabajador informal:



“Yo espero que cumpla con lo que el Presidente anterior no cumplió”.

Adriana Barrios, votante por primera vez:

“Todos esperamos lo mismo, que el país sea un poco mejor, tanto económica como laboralmente; y que el país pueda crecer un poco más para que todas las personas nos podamos ayudar”.

Marisol Rodríguez, busca trabajo en Guanacaste:

"Yo espero del nuevo Presidente que no haya más impuestos, ya que lo de la canasta básica cada día está más caro, ya no nos alcanza el dinero. Que se le dé oportunidad a los jóvenes que están terminando una carrera y que no se les dé trabajo porque no tienen experiencia; ¿si no son contratados como van a tener experiencia?”. ​

María Rueda, vecina de Rey Curré:

“Como mujer indígena del territorio de Rey Curré, me gustaría más trabajo para las mujeres, en especial a las amas de casa, que actualmente no contamos con un empleo estable. Nos dedicábamos a la artesanía, no hay turistas que lleguen acá a comprar artesanías, entonces me gustaría más trabajo, ser más tomadas en cuenta en todo sentido de la palabra”.



Álvaro Jenkins, presidente Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado:



“Uccaep requiere de un Presidente que escuche al sector productivo y que, de manera periódica, se siente con el sector generador de empleo y atienda las necesidades de los empresarios en procura de mantener y generar el empleo que lleva sustento a las familias”.

Albino Vargas, sindicalista:

"Tiene que ser una persona con las agallas suficientes para entrarle duro a la desigualdad, a la exclusión económica y desempleo, a las zonas geográficas pauperizadas, costeras y fronterizas, al tema de poder adquisitivo del salario en un país con un costo de vida altísimo. Hay que hablar sin miedo”.



Melissa Calderón, funcionaria del MEP en Turrialba:

“Yo espero un acercamiento real al sector educativo del país para evitar emitir lineamientos, directrices o tomar decisiones descontextualizadas sin escuchar a los que estamos ahí en las aulas. Espero un interés en la infraestructura de los centros educativos del país”.

Las tulas siguen regresando, desde todos los rincones del territorio nacional, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para el inicio del conteo manual de los votos. Hasta ahora hay 6.070 mesas escrutadas. es decir, un 87.73%. José María Figueres cuenta con un 27.27% y Rodrigo Chávez 16.72%.

Lea también BBC News Mundo Figueres vs. Chaves: ¿Qué proponen los candidatos que se disputan la presidencia? El 3 de abril, Costa Rica elegirá a su nuevo mandatario entre el expresidente de un partido histórico y un candidato de una formación nueva, pero con dilatada trayectoria como economista.