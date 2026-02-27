Lo más cerca que estuvimos de la Copa del Mundo: avión del trofeo vino a Costa Rica y se fue
El trofeo hará una gira por varias ciudades de los países organizadores del Mundial.
El emblemático avión que transporta el trofeo de la Copa del Mundo estuvo en Costa Rica durante este viernes.
Eso sí, solo permaneció un par de horas de 5 a. m. a a 7 a. m. El objetivo era llenar combustible, ya que llegó proveniente de Brasilia y continuó su camino a México, donde ya se reportó su llegada.
Las fotografías que acompañan este artículo fueron cedidas a Teletica.com por parte del fotógrafo Alonso Cisneros, uno de los amantes de los aviones y que suele captarlos en las inmediaciones del aeropuerto Juan Santamaría.
La Sele no estará en el Mundial más inclusivo en la historia del fútbol con 48 selecciones. El trofeo estará en ciudades de los países organizadores como Canadá, México y Estados Unidos.
Canadá
10 y 11 de abril: Vancouver
12 de abril: Calgary
13 de abril: Winnipeg
22 de mayo: Montreal
23 de mayo: Halifax
24 de mayo: Ottawa
25 y 26 de mayo: Toronto
México
26 y 27 de febrero: Ciudad de México
Del 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara
4 y 5 de marzo: León
6 y 7 de marzo: Veracruz
9 y 10 de marzo: Chihuahua
11 y 12 de marzo: Querétaro
Del 14 al 17 de marzo: Monterrey
18 y 19 de marzo: Puebla
21 y 22 de marzo: Chichén Itzá March
21-22: Mérida
Del 5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural)
Estados Unidos
24 y 25 de marzo: Los Ángeles
28 de marzo: Las Vegas
29 y 30 de marzo: San Francisco
1 de abril: Salt Lake City
4 de abril: Portland
5 y 6 de abril: Seattle
14 y 15 de abril: Chicago
17 de abril: San Luis
18 y 19 de abril: Kansas City
25 y 26 de abril: Dallas
28 y 29 de abril: Austin
30 de abril: San Antonio
2 y 3 de mayo: Houston
5 de mayo: Nueva Orleans
7 de mayo: Birmingham
9 y 10 de mayo: Miami
9 y 10 de mayo: Orlando
15 y 16 de mayo: Atlanta
21 de mayo: Filadelfia
30 y 31 de mayo: Boston
3 de junio: Nueva York Nueva Jersey
La Gira del Trofeo de la Copa Mundial visitará también los países que albergarán los próximos Mundiales masculinos y femeninos, entre ellos, España, Marruecos, Portugal, Arabia Saudí y Brasil.