Lo más cerca que estuvimos de la Copa del Mundo: avión del trofeo vino a Costa Rica y se fue

El emblemático avión que transporta el trofeo de la Copa del Mundo estuvo en Costa Rica durante este viernes.

Eso sí, solo permaneció un par de horas de 5 a. m. a a 7 a. m. El objetivo era llenar combustible, ya que llegó proveniente de Brasilia y continuó su camino a México, donde ya se reportó su llegada.

Las fotografías que acompañan este artículo fueron cedidas a Teletica.com por parte del fotógrafo Alonso Cisneros, uno de los amantes de los aviones y que suele captarlos en las inmediaciones del aeropuerto Juan Santamaría.

La Sele no estará en el Mundial más inclusivo en la historia del fútbol con 48 selecciones. El trofeo estará en ciudades de los países organizadores como Canadá, México y Estados Unidos.

Canadá

10 y 11 de abril: Vancouver

12 de abril: Calgary

13 de abril: Winnipeg

22 de mayo: Montreal

23 de mayo: Halifax

24 de mayo: Ottawa

25 y 26 de mayo: Toronto



México

26 y 27 de febrero: Ciudad de México

Del 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

4 y 5 de marzo: León

6 y 7 de marzo: Veracruz

9 y 10 de marzo: Chihuahua

11 y 12 de marzo: Querétaro

Del 14 al 17 de marzo: Monterrey

18 y 19 de marzo: Puebla

21 y 22 de marzo: Chichén Itzá March

21-22: Mérida

Del 5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural)

Estados Unidos



24 y 25 de marzo: Los Ángeles

28 de marzo: Las Vegas

29 y 30 de marzo: San Francisco

1 de abril: Salt Lake City

4 de abril: Portland

5 y 6 de abril: Seattle

14 y 15 de abril: Chicago

17 de abril: San Luis

18 y 19 de abril: Kansas City

25 y 26 de abril: Dallas

28 y 29 de abril: Austin

30 de abril: San Antonio

2 y 3 de mayo: Houston

5 de mayo: Nueva Orleans

7 de mayo: Birmingham

9 y 10 de mayo: Miami

9 y 10 de mayo: Orlando

15 y 16 de mayo: Atlanta

21 de mayo: Filadelfia

30 y 31 de mayo: Boston

3 de junio: Nueva York Nueva Jersey



La Gira del Trofeo de la Copa Mundial visitará también los países que albergarán los próximos Mundiales masculinos y femeninos, entre ellos, España, Marruecos, Portugal, Arabia Saudí y Brasil.

