Lluvias regresan con fuerza por ingreso de dos ondas tropicales

Dos nuevas ondas tropicales afectarán a Costa Rica este fin de semana, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). La primera ingresará al país este viernes y la segunda se espera para el domingo, como parte de la temporada lluviosa.



Estas condiciones llegan luego de varios días con disminución importante en las precipitaciones, producto de la presencia de una masa de aire seco del polvo del Sahara. No obstante, desde este jueves se observa un aumento en la humedad atmosférica, lo que ya genera lluvias en distintas zonas del país (ver video adjunto de Telenoticias).



De acuerdo con el IMN, se esperan lluvias durante el día en el Caribe y la Zona Norte, mientras que en el Valle Central y el Pacífico Central y Sur las precipitaciones podrían presentarse en horas de la tarde y noche. En estas últimas regiones podrían registrarse aguaceros acompañados de tormenta eléctrica.



El meteorólogo Paulo Solano explicó que, a pesar del regreso de las lluvias, el periodo canicular se mantiene, por lo que en el Valle Central las precipitaciones serán más aisladas y persistirá la presencia de los vientos alisios.



El IMN no descarta un nuevo ingreso de polvo del Sahara en las próximas semanas; sin embargo, para los próximos siete días no se prevén condiciones tan secas como las registradas a inicios de esta semana.

Esto se debe a que el periodo canicular de julio y agosto se ve constantemente interrumpido por fenómenos atmosféricos como las ondas tropicales.