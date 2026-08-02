Lluvias provocan incidentes y evacuaciones en Turrialba

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas ocasionaron múltiples incidentes en el cantón de Turrialba, según confirmó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Cuatro familias tuvieron que ser evacuadas como medida preventiva, mientras que en el barrio Las Américas la crecida de la quebrada Gamboa generó un deslizamiento que afectó una ruta vecinal.

Además, se reportaron fuertes precipitaciones en Cervantes de Alvarado y en Tucurrique de Jiménez. En este último sector, el paso de vehículos se encuentra afectado por la caída de material en San Miguel.

La CNE también mantiene un monitoreo constante en comunidades de Sarapiquí y Puerto Viejo, debido al aumento en el caudal del río Sucio, que representa un riesgo para las poblaciones cercanas.

Las autoridades recomiendan precaución a los conductores y vecinos de las zonas afectadas, mientras continúan las labores de vigilancia y atención de emergencias.