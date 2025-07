Lluvias intensas provocan 83 inundaciones en la Zona Norte y el Caribe

Un total de 83 inundaciones se reportaron en las últimas horas en la Zona Norte y Caribe del país, según datos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). El cantón de Upala, en particular, sufre afectaciones severas debido al desbordamiento de al menos tres ríos, lluvias intensas, vientos fuertes y descargas eléctricas.



Las fincas ganaderas están completamente cubiertas por el agua, con niveles que en algunas propiedades superan los dos metros de profundidad. En comunidades como Cartago Norte, además, tres poblados permanecen sin acceso a agua potable desde ayer en la tarde (ver video adjunto de Telenoticias).



La CNE elevó la alerta a amarilla para estas regiones, mientras que el resto del país permanece bajo alerta verde. Las autoridades recuerdan que desde el 1° de enero se contabilizan más de 1.650 inundaciones en todo el territorio nacional.



Algunas viviendas quedaron aisladas y otras totalmente anegadas. Familias enteras fueron evacuadas como medida preventiva, así como centros educativos. Solo en el centro de Upala se reubicaron a siete menores y dos adultos en zonas seguras, según reportes de la Cruz Roja.



El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé que las lluvias continúen en las próximas horas, sobre todo en las zonas montañosas, lo que incrementa el riesgo en zonas bajas, incluso si no llueve directamente en estas.



La situación también ha generado preocupación entre los productores upaleños. Algunos ganaderos trasladaron a sus animales a zonas más altas para evitar pérdidas. El fin de semana anterior, cuatro vacas murieron tras ser alcanzadas por una descarga eléctrica provocada por un rayo que impactó una cerca.



La rayería también ha aumentado considerablemente en julio, según el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que contabiliza 86.075 descargas atmosféricas en lo que va del mes y más de 400.000 en lo que va del año.



En la provincia de Limón, barrios como Cocos y sectores de Moín también reportaron severas afectaciones, principalmente por saturación de alcantarillado. En Pocosí, específicamente en Cariari, algunas casas se inundaron completamente, con pérdidas materiales significativas como electrodomésticos y muebles.



La CNE y la Cruz Roja Costarricense hacen un llamado a la población que vive en zonas vulnerables a estar alerta y seguir medidas de prevención. Recomiendan evacuar a tiempo y no esperar a que la situación sea crítica para solicitar ayuda.