Lluvias destruyen casa de vecina de Sarapiquí que se recupera tras amputación de pierna

"He pedido a Dios algún día tener algo no tan bonito, pero por lo menos donde no se moje uno y pasarla feliz el tiempo que Dios le permita a uno, porque siempre hemos dicho y tenemos ese sentir de que no somos eternos. Pero sí ser feliz uno en algo humilde, pero estable, no como en lo que tengo yo ahorita, que ya no se puede estar", mencionó la adulta mayor.