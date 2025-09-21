Lluvias de este sábado dejan viviendas afectadas y zonas aisladas por inundaciones

Entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó 28 incidentes por inundación, principalmente en el cantón de Guatuso, con reportes aislados en 11 cantones más.

En Guatuso, el desbordamiento del río La Muerte provocó inundaciones en las comunidades de San Juan y San Rafael, dejando viviendas afectadas y algunas zonas aisladas.

Según los cuerpos de emergencia, no fue necesaria la apertura de albergues en ninguna parte del país.

Para este domingo se espera el paso de la onda tropical #31 durante la tarde y noche, junto con una vaguada en altura y la Zona de Convergencia Intertropical activa, condiciones que podrían generar lluvias intensas en varias regiones.

La CNE mantiene la Alerta Amarilla para todo el territorio nacional.

