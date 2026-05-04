Lluvias continuarán este lunes, advierte el IMN

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que las condiciones lluviosas se mantendrán durante la tarde de este lunes en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, el inicio de semana estará marcado por un ambiente inestable debido a factores locales que favorecen la formación de chubascos y aguaceros aislados con tormenta eléctrica.

El IMN detalló que el alto contenido de humedad sobre el sur de Centroamérica propicia este comportamiento del tiempo, especialmente en el Pacífico, las montañas del Caribe y la Zona Norte, donde se esperan las mayores precipitaciones.

En el Valle Central, se prevén lluvias aisladas con posibilidad de tormenta en sectores del oeste de la región.

Además, algunas de estas precipitaciones podrían extenderse hacia las primeras horas de la noche, principalmente en zonas cercanas a la costa del Pacífico.

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