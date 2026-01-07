Llave bendecida por papa Francisco abre nuevo hogar para familia costarricense

El 2026 inicia con una historia que pone rostro a la esperanza. Yadira Maliaño Zamora, costurera de 41 años y jefa de un hogar con cuatro hijos, ya habita una nueva vivienda gracias al proyecto internacional “13 Casas para el Jubileo”, impulsado por la Alianza Famvin con las personas sin hogar (FHA) y ejecutado en el país por la Familia Vicentina.



Costa Rica fue una de las 13 naciones seleccionadas para formar parte de esta emblemática campaña mundial, respaldada por el papa Francisco, cuyo objetivo es combatir la vulnerabilidad habitacional. En noviembre de 2024, durante la Jornada Mundial de los Pobres, el Pontífice bendijo 13 llaves simbólicas de bronce, cada una representando una casa construida como signo concreto de misericordia y acogida. Una de esas llaves hoy se traduce en un hogar seguro para esta familia costarricense.



La vivienda, luego de dejar atrás condiciones de vulnerabilidad en el precario Bajo Zamora de Purral, cuenta con 88 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. El diseño responde a las necesidades del núcleo familiar e incorpora un espacio especial para el taller de costura de Yadira, oficio que ejerce desde hace más de 25 años y que ha sido el sustento de sus hijos.

Un nuevo comienzo para esta familia tica.

Además de mejorar su calidad de vida, el nuevo hogar permitirá fortalecer su emprendimiento y continuar apoyando a otras mujeres, una labor que ha desarrollado con el acompañamiento de los Matrimonios Vicentinos.

“Esta casa significa mucho más que paredes y techo; es esperanza, fe y solidaridad hecha realidad”, expresó Maliaño durante la entrega oficial.

La construcción tuvo una inversión aproximada de ₡45 millones, gestionados por la Familia Vicentina de Costa Rica, con el apoyo solidario de cientos de personas.

El proyecto “13 Casas para el Jubileo” forma parte de un esfuerzo mundial presente en países como Siria, Brasil, Italia, Tanzania, Reino Unido y Chile. En noviembre de 2025, el papa León XIV también bendijo esta iniciativa en el Vaticano, reafirmando el compromiso de la Iglesia y la sociedad civil con soluciones concretas para erradicar el sinhogarismo.