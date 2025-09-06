Llantas, colchones y otros desechos: ¿Quién limpiará Circunvalación Norte?

La Circunvalación Norte, una de las principales arterias viales de la Gran Área Metropolitana, se ha convertido en un foco de contaminación y riesgo vial que, ante la falta de acción del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ha llevado a la Municipalidad de Tibás a intervenir nuevamente.



Un equipo de Teletica.com evidenció que en el lugar hay llantas abandonadas, colchones, partes de vehículos e incluso animales muertos que se acumulan a los costados de la autopista, generando mal olor y peligro para conductores y peatones.

Pese a que la limpieza de esta vía corresponde al Conavi, en declaraciones a este medio, el gobierno local confirmó que enviará una cuadrilla para recoger los desechos más grandes, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores.

La Circunvalación Norte atraviesa el cantón de Tibás, por lo que la acumulación de basura afecta directamente a sus vecinos.

"Nosotros nos organizaríamos sin problema y, en un par de horas, estoy seguro de que dejamos todo limpio, pero no podemos arriesgar que nos maten debido a la alta velocidad de los carros”, dijo José Sánchez, uno de los habitantes de la zona.

Aunque no es competencia municipal, el ayuntamiento ha asumido en el pasado tareas de limpieza en zonas críticas, como debajo de puentes donde suelen descansar personas en situación de calle.

“En otras ocasiones hemos enviado cuadrillas para recoger llantas, colchones y otros residuos que representan un riesgo. Lo hacemos por responsabilidad con la comunidad, aunque no nos corresponde directamente”, indicaron desde la municipalidad.

Conavi reconoce limitaciones

Consultado por Teletica.com hace unos días, el Conavi reconoció que la limpieza de la vía se realiza mediante contratos de conservación, pero estos no contemplan la recolección de animales muertos ni de objetos voluminosos como muebles o electrodomésticos. Además, no ofreció una respuesta clara sobre la frecuencia de limpieza ni sobre la permanencia prolongada de los desechos en la vía.

Por su parte, la Municipalidad de Tibás hizo un llamado a los vecinos y usuarios de la Circunvalación Norte para evitar dejar basura en la vía pública.

“La limpieza es responsabilidad compartida. No podemos permitir que nuestras calles se conviertan en vertederos improvisados”, señalaron.