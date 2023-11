Llamadas no urgentes sobre café saturan Sistema de Emergencias 9-1-1

"Agrademos que este servicio no se utilice para reportar situaciones en donde no se encuentre en riesgo inminente la vida de las personas o sus bienes. Recibir llamadas que no sean de urgencia pone en riesgo la atención oportuna de situaciones de emergencia, atrasando el envío de los recursos de las instituciones de primera respuesta", aseguró Adirman Miranda, directora del 9-1-1.