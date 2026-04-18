Limonenses piden soluciones definitivas a cierres en Ruta 32

Los constantes cierres en la Ruta 32 generan un impacto en Limón y desde la provincia reclaman la inacción de las autoridades para intervenir definitivamente la carretera.



Estos cierres impactan la visitación de turistas y por ende afectan la economía.



Al problema de derrumbes en el Braulio Carrillo se suma los trabajos que todavía se mantienen por el proyecto de ampliación del lado de Limón.



Actualmente, la carretera está siendo intervenida propiamente en el puente del río Sucio y esto provoca cierres diarios de 8 a.m. a 1:30 p.m., a su vez, desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) afirman que invertirán $35 millones de dólares para tratar de mitigar los cierres por derrumbes.



La Ruta 32 es el corredor más importante que comunica con el Caribe.

