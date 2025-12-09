Liga dominó a Liberia; Saprissa y Cartaginés sumaron victorias en duelos entre semifinalistas

Las semifinales del Apertura 2025 inician este miércoles. Mientras Liberia recibe a Alajuelense, el jueves Cartaginés, en el Fello Meza, se mide con Saprissa.

Al revisar el cara a cara de cada serie, es claro que La Liga fue muy superior a los guanacastecos, mientras que brumosos y morados no se sacaron mayores diferencias.

En la jornada 8, los rojinegros ganaron 2-0 en el Morera Soto con tantos de Guillermo Villalobos y Jason Lucumí.

Luego, en la fecha 15, para sellar el boleto a la segunda fase, obtuvieron un contundente 1-4 en el Edgardo Baltodano. Los anotadores fueron Adrián Chévez y, para la visita, Ronaldo Cisneros, doblete de Joel Campbell y Diego Campos.

En cambio, blanquiazules y tibaseños repartieron triunfos en casa.

En el Fello Meza, Christopher Núñez, Johan Venegas y Claudio Montero fueron los protagonistas del 3-0 en la jornada 3.

De vuelta en el Ricardo Saprissa, en la fecha 11, el 2-1 morado se construyó con las dianas de Orlando Sinclair y Gerald Taylor, con el descuento obra de José Rodríguez Chiroldes.