EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Liderato en juego: Saprissa recibe al Herediano

Estos son los partidos que se disputarán este sábado y domingo.

Crédito: Juan Manuel Quirós
Crédito: Juan Manuel Quirós
Por Daniel Jiménez 22 de noviembre de 2025, 7:53 AM

El liderato estará en juego en el desarrollo de la jornada 16 del torneo de Apertura 2025.

Tras el empate sin goles entre Alajuelense y Cartaginés, la cima quedó tan solo a dos puntos del Saprissa, por lo que los rojinegros no pueden pestañear.

Los morados, que tienen el liderato en la mira, tendrán al frente un hueso duro de roer.

Para los rojiamarillos, que son sextos, una victoria en casa ajena será un gran empujón en sus aspiraciones de llegar al tricampoenato.

La fecha se realizará con dos partidos sábado, tres domingo y uno este lunes, y la repasamos a continuación.

​La jornada 

Unafut.

Tabla de posiciones

Unafut.

TikTokTeleticacom

Tags
Más notas