Liderato en juego: Saprissa recibe al Herediano

El liderato estará en juego en el desarrollo de la jornada 16 del torneo de Apertura 2025.

Tras el empate sin goles entre Alajuelense y Cartaginés, la cima quedó tan solo a dos puntos del Saprissa, por lo que los rojinegros no pueden pestañear.

Los morados, que tienen el liderato en la mira, tendrán al frente un hueso duro de roer.

Para los rojiamarillos, que son sextos, una victoria en casa ajena será un gran empujón en sus aspiraciones de llegar al tricampoenato.

La fecha se realizará con dos partidos sábado, tres domingo y uno este lunes, y la repasamos a continuación.

​La jornada







Tabla de posiciones