Licencias resolvió recursos presentados por Guanacasteca Turrialba y Limón Black Star

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol mantuvo las razones por las que le denegaron la licencia de club profesional a Asociación Deportiva Guanacasteca, Limón Black Star y la Asociación Deportiva Turrialbeña.



Así lo confirmó la Federación mediante un comunicado de prensa suministrado la tarde de este viernes.

"El Comité decidió de forma unánime confirmar su decisión fundamentada en el incumplimiento del criterio financiero", informó la Federación en un comunicado de prensa.

Además, la Federación explicó que "una vez rechazado este recurso de revocatoria, le corresponde al Tribunal de Apelación como última instancia, conocer la apelación de los clubes".