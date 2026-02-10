Liberia y Herediano deben defender ventajas de un gol en el Torneo de Copa

Mientras Liberia defenderá en casa una ventaja de un gol, Herediano hará lo mismo de visita en los juegos de vuelta de los cuartos de final del Torneo de Copa.

Este martes se comienzan a definir los clasificados a semifinales de este torneo, con el juego entre los liberianos y la Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Edgardo Baltodano, a partir de las 6 p. m. A segunda hora, 8 p. m., Puntarenas recibe a los florenses en el Lito Pérez.

Hace una semana, Liberia se trajo una ventaja de un tanto del Morera Soto, gracias a la diana de Joaquín Alonso Hernández.

Cabe recordar que en el Torneo de Copa no cuenta el gol de visita, por lo que a los manudos no les vale doble anotar fuera de casa.

Además, en caso de empate el clasificado se decidirá desde el punto de penal.

Óscar Ramírez, técnico erizo, explicó sus declaraciones previas, en las que se interpretó que podría sacrificar el Torneo de Copa ante la falta de tiempo para trabajar.

“Muchas veces se malinterpretan las cosas. Yo dije que ocupábamos tiempo. Hoy vimos un equipo más dinámico, con intensidad; es lo que buscamos. El nivel fue bueno”, explicó.

En el caso de Herediano, la visita a Puntarenas llega con la calma de que los naranjas deben venir de atrás para empatar y soñar con darle vuelta a la serie tras la victoria 1-0 de los florenses en la ida.

Los rojiamarillos triunfaron en casa gracias a un penal lleno de polémica, marcado por Jurguens Montenegro.

El fin de semana dejó la gran victoria de Puntarenas ante Liberia, una goleada que le da un envión anímico a los chuchequeros, que saben que la diferencia no es mucha y sueñan con la posibilidad de volver a la final de Copa.