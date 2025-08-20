Liberia suma más de la mitad de minutos que necesita para cumplir regla Sub-21

El Municipal Liberia ya cumplió más de la mitad de minutos de la regla Sub-21, apenas en la fecha 4 del campeonato nacional.

Los pamperos suman 649 minutos de los 1.200 que deben cumplir los equipos.

En segundo lugar está Alajuelense (571) y Sporting FC (434) es tercero.

Para este torneo, que se juega con 10 clubes, los equipos tienen que sumar un total de 1.200.



El equipo que menos ha sumado en estos primeros cuatro encuentros es Pérez Zeledón que solo ha podido colocar 139 minutos a la causa.