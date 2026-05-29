Ley 7.600 cumple 30 años: inclusión de personas con discapacidad sigue siendo un reto

Periodista: Jimena López.

Costa Rica conmemora este 29 de mayo el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. A 30 años de la aprobación de la Ley 7600, persisten barreras en empleo, educación, accesibilidad e inclusión social.

Datos recientes evidencian brechas importantes para las personas con discapacidad. Organizaciones y expertos señalan rezagos en infraestructura, apoyos educativos y acceso a oportunidades.

La Ley 7600 transformó en 1996 el enfoque sobre discapacidad en Costa Rica. La normativa impulsó el reconocimiento de derechos humanos, accesibilidad e inclusión. También promovió una visión social de la discapacidad y dejó atrás el enfoque centrado en las limitaciones personales.

Pese a ese avance, muchas barreras continúan presentes en distintos espacios de la sociedad (ver video adjunto en la portada).

No existen registros oficiales de hace tres décadas sobre inclusión, accesibilidad o discriminación que permitan comparar la realidad actual con la de aquel momento. Sin embargo, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicados en 2023, muestran importantes desafíos.

Las cifras indican que solo cuatro de cada 10 personas con discapacidad tienen empleo.

Además, nueve de cada 10 estudiantes con discapacidad no reciben los apoyos educativos necesarios para su aprendizaje.

Más de la mitad de esta población también reporta problemas de accesibilidad en la infraestructura educativa.

A estas dificultades se suman los costos económicos relacionados con el cuido y apoyo diario.

Datos de la Organización Panamericana de la Salud indican que los hogares con personas con discapacidad destinan hasta un 70% de sus ingresos a necesidades relacionadas con atención, apoyo y cuidados.

Expertos advierten que ignorar esta realidad limita el acceso pleno a derechos, oportunidades y participación social para las personas con discapacidad.

Este 29 de mayo, la conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad vuelve a poner sobre la mesa los retos pendientes en educación, empleo, salud, deporte, recreación, accesibilidad, autonomía y calidad de vida.



