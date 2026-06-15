Levantan medida cautelar a director de hospital de Puntarenas; investigación continúa

El director del Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Rándall Álvarez, volvió a su cargo.

La Asesoría Legal de la Gerencia Médica confirmó este lunes a Teletica.com el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre el funcionario desde el 7 de abril pasado.

Esa determinación se tomó desde el 28 de mayo anterior y aplica también para la jefa de Nutrición del centro médico puntarenense, de apellido Molina.

"Actualmente, existe una investigación en curso que no ha finalizado y se encuentra dentro de los plazos establecidos por la Normativa de Relaciones Laborales para tal efecto", agrega la respuesta remitida a este medio.

Los dos funcionarios, además de la jefa de Enfermería, de apellido Herrera, un administrador de apellido Vargas y una funcionaria de Recursos de apellido La Más, fueron separados de sus cargos por un periodo inicial de dos meses. Sin embargo, de los restantes tres no se brindó actualización alguna.

En su momento, el 10 de abril anterior, confirmó a Teletica.com que la investigación tiene como origen las revisiones permanentes que se realizan de los procesos relacionados con la gestión de los servicios ofrecidos por los centros médicos.

A partir de los hallazgos, se determinaron problemas con la atención de listas de espera y en la distribución de plazas asignadas para 2025, además de lo ya señalado con demoras en la transferencia de remuneraciones del personal.

El 23 de marzo pasado, agremiados tanto de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) como del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) salieron a paro por algunos días, producto de atrasos de hasta seis meses en el pago de salarios y la eliminación de 30 plazas en el servicio de Enfermería.

No obstante lo anterior, la entidad administradora de los hospitales públicos del país rechazó esa vez que las medidas cautelares obedecieran a presiones externas o gestiones de algún grupo de trabajadores en particular. En esa línea, insistió en que estas tienen que ver con la "revisión de la gestión administrativa actual, transparencia y rendición de cuentas".

Sobre el particular, este medio intentó comunicarse con Álvarez el 26 de mayo pasado mediante mensajes a su celular, pero este no atendió a las consultas remitidas. Tampoco respondió a una llamada que se le realizó este mismo lunes. La secretaría de la Dirección General del Monseñor Sanabria refirió que el doctor está en una reunión y que hará llegarle el mensaje referido.