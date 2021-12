“Les pido mucho perdón”, dice chofer de ambulancia accidentada a familiares de víctimas

Información de San Vito Televisión.

El chofer de una ambulancia accidentada en el Cerro de la Muerte, el pasado 11 de octubre, cuenta su testimonio. Jorge Ortiz es sobreviviente del aparatoso choque que cobró la vida de dos enfermeras de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Hospital San Vito.

“Yo quería rayar al camión antes de llegar a la vuelta, cuando voy a hacer la vuelta, veo la luz de atrás del carro y veo que frena y va a cooperar, entonces yo suelto y dije 'voy a cortar aquí para irme', pero cuando llego aquí, él acelera y no me da tregua, entonces al ver que él competía conmigo dije 'voy a dejar que se vaya'. Yo frené para que él se fuera y, al cerrar la vuelta, yo frené, pero la camioneta se iba arrecostando arriba de la cancha, entonces las llantas se me fueron al borde, yo quise sacarla, y en ese trayecto sonó el impacto y ya. Yo caí de espaldas y con costos podía respirar. Cuando agarré aire vi que había una muchacha muerta a la par mía”, contó con la voz quebrada.

Los doctores tuvieron que operarlo tres veces para salvarle la vida. Ortiz cuenta con 30 años de experiencia en la conducción de taxis, buses de turismo y ambulancias.

Con mucho dolor en su corazón, le envía un mensaje a los familiares de las víctimas: “yo los recuerdo a ellos. Si me duele a mí, cómo le dolerá a ellos. Yo les pido que me perdonen, si piensan que es error mío, de todo corazón les pido mucho perdón”.

Repase el testimonio completo en el video adjunto.