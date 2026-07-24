¿Les compró a sus hijos este juguete? Salud emite alerta por riesgo químico

El Ministerio de Salud emitió una advertencia sanitaria por el juguete Squeezy Dumplings, retirado de los consumidores en Reino Unido tras detectarse una concentración elevada de benceno en la capa exterior del producto.

La alerta internacional fue emitida por la Oficina de Seguridad y Estándares de Productos del Reino Unido (OPSS). La autoridad británica clasificó el artículo como un producto con riesgo químico serio. El producto fue distribuido por Samsons Cash and Carry Ltd. y no presenta número de lote ni otros identificadores en el juguete o su empaque.

El Ministerio de Salud señaló que este tipo de productos y otros similares se comercializan en Costa Rica mediante plataformas digitales y algunos establecimientos físicos.

El Squeezy Dumplings es un juguete blando y comprimible. Está elaborado con polímero plástico. Tiene apariencia de dumpling o empanadilla y se presenta dentro de un recipiente plástico con forma de canasta.

Estos artículos suelen utilizarse como juguetes sensoriales, objetos coleccionables o productos antiestrés.

¿Cuál es el riesgo?

La autoridad británica detectó 20 mg/kg de benceno en la capa exterior del juguete.

Según la alerta, la inhalación de benceno puede provocar irritación en los ojos, la nariz y la garganta. La exposición a cantidades elevadas también puede causar sensación de ardor en el tracto digestivo e irritación de la piel.

La autoridad británica también detectó deficiencias en el etiquetado y marcado del producto.

El Ministerio de Salud aclaró que la alerta se refiere específicamente al producto Squeezy Dumplings. La advertencia no significa que todos los juguetes tipo dumpling squishy presenten el mismo riesgo.

Sin embargo, la institución recomienda precaución ante productos cuya procedencia, composición, fabricante o trazabilidad no puedan verificarse.

El ministerio recomienda no utilizar el Squeezy Dumplings descrito en la alerta y mantenerlo fuera del alcance de niñas y niños.﻿

La institución también aconseja:

Evitar la compra de juguetes squishy cuya procedencia no pueda verificarse.



cuya procedencia no pueda verificarse. Revisar que el producto indique el fabricante, importador o distribuidor responsable.

Comprobar que tenga etiquetado en español.

Revisar las advertencias de seguridad y la edad recomendada.



Verificar que exista información que permita conocer su origen y trazabilidad.



No comprar juguetes con olores químicos intensos, fugas, deterioro, textura pegajosa, decoloración o daños en su capa exterior.



Evitar que niñas y niños lleven estos productos a la boca, los muerdan o los rompan.

En caso de manipular un producto sospechoso, Salud recomienda lavarse las manos.

Si una persona presenta irritación en los ojos, nariz, garganta o piel, debe retirar el producto, ventilar el área y lavar la zona expuesta con abundante agua. Se recomienda solicitar valoración médica si los síntomas persisten o son intensos.

¿Qué deben hacer los comercios?

El Ministerio de Salud instó a importadores, distribuidores y establecimientos comerciales a verificar sus inventarios.

La institución pidió abstenerse de importar, distribuir, comercializar o poner a disposición de los consumidores el producto Squeezy Dumplings objeto de la alerta sanitaria.

También solicitó verificar que los juguetes tipo squishy cuenten con información sobre el fabricante o importador, país de origen, etiquetado y trazabilidad.

Ante productos sin esta información o con dudas sobre su procedencia, los comercios deben suspender de forma preventiva su comercialización y colaborar con las acciones de vigilancia y control que correspondan.

Por la alerta sanitaria, Teletica.com consultó al Ministerio de Salud si se ordenará el retiro del mercado y el decomiso de las unidades que ya se encuentren disponibles en comercios o establecimientos.

Además, si la institución identificó establecimientos o plataformas digitales que comercialicen el producto específico señalado en la alerta y si ya inició acciones de inspección o control. La consulta se encuentra en trámite.

¿Dónde denunciar la venta del producto?

Las personas que identifiquen la venta de los Squeezy Dumplings o de juguetes squishy sospechosos pueden presentar una denuncia ante el Ministerio de Salud.

La institución recomienda aportar:

Fotografías del producto y su empaque.



Nombre del establecimiento o vendedor.



Dirección del comercio.



Enlace o captura de la publicación en internet.



Comprobante de compra.



Cualquier otro dato que permita identificar el origen y la trazabilidad del producto.

Las denuncias se pueden realizar mediante el correo electrónico [email protected] o ante el Área Rectora de Salud más cercana.



