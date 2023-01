Leonel Baruch denuncia que la DIS lo sigue y cree que también escucha sus llamadas

"Beta Matrix SA es una sociedad costarricense de mi propiedad, no de BCT, y no tiene ninguna relación con BCT.

"Esta es una sociedad que no tiene actividad económica. No compra, no vende, no produce

nada. No tiene empleados. Lo que tiene son acciones de otras sociedades, de las cuales

algunas pagan dividendos y otras no. Por lo tanto, sus únicos ingresos son los dividendos.