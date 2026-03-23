Le salió competencia a presidente de Saprissa para llegar a la Federación

Al presidente de Saprissa, Roberto Artavia, le salió competencia en su aspiración por llegar al puesto director 1 del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Se trata de este Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa, quién fue propuesto por el fútbol femenino para la puja por el puesto entre los federativos.

Tanto Artavia como Gómez, disputan el puesto que dejó vacante Juan Carlos Rojas, exjerarca del Saprissa, quién tenía un campo en el Ejecutivo.

La votación se iba a realizar a mediados de abril, pero parece que ahora se realizará a finales de abril o principios de mayo.



Votación clave

Por el momento, Unafut: 10 votos

Liga de Ascenso: 7 votos

Linafa: 6 votos

Fútbol Femenino: 3 votos

Futsal: 2 votos

Fútbol Playa: 2 votos

Son 30 votos en total. Gana el candidato que obtenga la mayor cantidad.

