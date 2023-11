¿Le robaron a Honduras en el Azteca? Esto dicen los exárbitros ticos

22 de noviembre de 2023, 8:16 AM

La polémica con el árbitro salvadoreño Iván Bartón fue total. México avanzó al Final Four y dejó tendido a Honduras en los penales, pero ojo bajo un panorama lleno de polémicas tales como: la reposición de nueve minutos y dos más al segundo tiempo, la repetición de dos penales y la doble amarilla para el portero hondureño Edrick Menjívar, quien siguió jugando.

En mi opinión es un árbitro que no debería volverse a poner un uniforme para dirigir un partido de fútbol, da para pensar muchísimas cosas, digo esto porque el mismo árbitro en otros juegos, porque lo hemos visto varias veces, no actúa de la misma forma, criterios durante el desarrollo del juego, inconsistencia en sus decisiones, le dio un manejo con criterios diferentes para México y Honduras en acciones similares.

Primero dio nueve minutos, luego 11 y al final se jugaron 12 minutos y resto de reposición y el mismo árbitro en otros juegos no hace lo mismo.

Se dice que en el Mundial fue así, pero eso fue en el Mundial, todos hacían exactamente lo mismo, pero aquí, en nuestra área, pareciera que hay que reponer dependiendo de las circunstancias y eso no le hace ningún beneficio a Concacaf.

Luego, una situación que todavía no me explico cuando los mismos árbitros reciben las mismas instrucciones en cuanto al VAR y aquí se queda uno boca abierta cuando repite la tanda de penales, repite dos veces del mismo jugador, del mismo equipo, de México, qué extraño porque le avisan del VAR que el portero se movió antes, pero en los demás partidos, qué sucede, hay situaciones idénticas o peores y no se repite.