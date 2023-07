¿Le gustaría vivir 116 años? La persona más longeva del país comparte cuál es el secreto

José Flores contó a Teletica.com que trabajó toda su vida, hasta pasados los 100 años, y que las comidas que no le han faltado nunca son el arroz y los frijoles. Como dato curioso, no le gusta mucho ni carne ni el huevo.

"La clave es, primero, tener una buena alimentación, hacer ejercicios, trabajar, levantarse tempranito, tomarse un cafecito y salir un ratito a hacer ejercicio o hacer oficio en la casa. También hay que estar mucho con Dios porque Él nos da todo. Me gusta hacer ejercicio, bailar, comer bien, trabajar en el jardín, mantengo todo limpio en mi casita porque, si yo me siento a ver tele toda la tarde, me enfermo y me engordo".