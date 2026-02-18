¿Le gustaría estudiar en EE. UU.? Embajada abre becas para postgrados

La Embajada de Estados Unidos anunció la apertura de la convocatoria para las becas Fulbright, dirigidas a quienes deseen cursar una maestría, especialidad o doctorado en ese país.

El programa ofrece la posibilidad de acceder a estudios completos de posgrado en diversas áreas, con inscripciones abiertas hasta el viernes 20 de marzo.

Entre las disciplinas disponibles se incluyen biotecnología, semiconductores, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), enseñanza del inglés, educación, gobierno y administración pública, así como computación, inteligencia artificial y computación cuántica.

Para concursar, los aspirantes deben ser costarricenses o residentes legales permanentes, contar con al menos un bachillerato universitario completo, residir en Costa Rica al momento de presentar la solicitud y dominar el idioma inglés.

Los seleccionados deberán comprometerse a regresar al país al finalizar sus estudios y residir en suelo costarricense durante los dos años siguientes.

Las solicitudes deben enviarse al correo [email protected].