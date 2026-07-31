¿Le alcanzará la pensión? Solo 7 de cada 100 trabajadores tiene un plan voluntario

La incertidumbre sobre el futuro de los sistemas de pensiones y la necesidad de contar con mayores ingresos durante la jubilación han impulsado a más costarricenses a invertir en una pensión voluntaria. Sin embargo, pese al crecimiento registrado en los últimos años, la cantidad de personas que utiliza este mecanismo de ahorro sigue siendo relativamente baja.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supen), los planes voluntarios registraron un crecimiento del 10,5% en los últimos seis años, mientras que durante los últimos 12 meses el incremento fue del 13%.

La tendencia refleja una mayor preocupación de los trabajadores por complementar los recursos que recibirán al momento de retirarse, especialmente ante los desafíos que enfrentan regímenes como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Otro aspecto que destaca la Supen es que cada vez más personas comienzan a ahorrar para su jubilación a edades más tempranas. Actualmente, la mayor parte de quienes cuentan con una pensión voluntaria se encuentra en el rango de edad entre los 35 y 65 años.

A pesar de este crecimiento, la cobertura sigue siendo limitada.

Según las cifras de la Superintendencia, alrededor de 168.000 personas poseen al menos un plan de pensión voluntaria, lo que equivale a apenas un 7,2% de la población económicamente activa.

Además, no todos los afiliados realizan aportes de manera constante. De ese total, solo 97.000 personas mantienen depósitos periódicos, es decir, apenas el 4,2% de la población económicamente activa.

Las pensiones voluntarias pueden contratarse tanto en colones como en dólares, y los montos de aporte se ajustan a la capacidad económica de cada persona.

Además del beneficio de crear un ahorro para la jubilación, estos instrumentos ofrecen incentivos fiscales, ya que los aportes pueden estar exentos de ciertos impuestos y cargas sociales.