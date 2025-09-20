Laura Fernández dice que hará todo lo posible para que Rodrigo Chaves sea su ministro de Presidencia

Un video de campaña difundido este sábado por el equipo de la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó la posibilidad de que el actual presidente, Rodrigo Chaves, forme parte de un eventual gobierno suyo.

Fernández aseguró que hará todo lo posible para que Chaves integre su administración si resulta electa en las elecciones de 2026.