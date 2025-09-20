Laura Fernández dice que hará todo lo posible para que Rodrigo Chaves sea su ministro de Presidencia
El video fue difundido este sábado por el equipo de campaña de la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Un video de campaña difundido este sábado por el equipo de la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), presentó la posibilidad de que el actual presidente, Rodrigo Chaves, forme parte de un eventual gobierno suyo.
Fernández aseguró que hará todo lo posible para que Chaves integre su administración si resulta electa en las elecciones de 2026.
“Haremos todo lo posible para que don Rodrigo integre el próximo gobierno como ministro de la Presidencia y coordinador de la continuidad de todas las reformas pendientes”, declaró Fernández.
En la grabación, la candidata enumeró proyectos que, según ella, el gobierno actual no ha logrado concretar, entre ellos la eliminación de las llamadas “pensiones de lujo” y la construcción de la ciudad-gobierno.