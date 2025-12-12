Las renovaciones más sonadas de cara al Clausura 2026

En medio de las semifinales del Apertura 2025, la gran mayoría de equipos de la Primera División ya están pensando en sus planillas y cuerpos técnicos para el siguiente certamen.

Es indudable que el Clausura 2026 tendrá caras nuevas en distintos clubes, pero también muchas instituciones han reafirmado su confianza en quienes ya forman parte de sus procesos.

Por esto, repasamos las renovaciones que se han dado a conocer recientemente.

En Alajuelense, Celso Borges y Washington Ortega extendieron sus contratos, mientras que Marcel Hernández seguirá con Herediano.

En Pérez Zeledón, que se quedó a las puertas de los cuatro de arriba, renovaron al técnico Luis Orozco y al futbolista Eduardo Pastrana.

Finalmente, en Saprissa extendieron a dos pesos pesados: Mariano Torres y David Guzmán.