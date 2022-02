Las ocho preguntas más frecuentes sobre las elecciones 2022

En menos de 48 horas iniciarán las elecciones presidenciales de 2022. Por lo tanto, a continuación le presentamos las preguntas más comunes y sus respuestas en preparación para los comicios de este domingo.

1. ¿Dónde se vota?



En el sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) encontrará un banner que dice "¿Dónde votar?". Ahí deberá digitar el número de cédula para conocer su centro de votación, la ubicación del mismo y el número de su junta receptora de voto y de elector.

La segunda plataforma es la línea telefónica 1020, la cual es gratuita y con solo digitar el número de cédula, seguido de la tecla #, una grabación le indicará toda la información del recinto electoral.



Otra posibilidad es por mensaje de texto al número 1020, al que también deberá enviar su número de cédula. También se habilitó la línea telefónica 800 Elector (800-353-2867), en la que se puede conocer la información electoral, preguntas sobre el proceso y también interponer denuncias. Este viernes el sistema funcionará desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.

Finalmente, los votantes pueden descargar la aplicación móvil #VotanteInformadocr para conocer su lugar de votación y otra información de interés sobre los venideros comicios.

2. ¿En qué horario se puede asistir?

Las Juntas Receptoras de Votas estarán abiertas durante 12 horas, de 6 a. m. a 6 p. m.

Sin embargo, debido a los procedimientos que se deben realizar previo a la apertura, es posible que en algunos casos se atrase unos minutos.

3. ¿Qué debo de presentar para votar?

El único documento que podrá presentar para votar es su cédula vigente y en buen estado.

Las cédulas pueden tener una fecha de vencimiento del 4 de febrero 2020 hacia adelante, explicó Héctor Fernández, director general del Registro Electoral. A pesar de eso, el TSE continuará ejecutando los trámites de renovación durante el viernes y sábado.

4. ¿Van a pedir código QR o carné de vacunación COVID-19?

“No va a haber un filtro de que si no se lava las manos no puede entrar. No vamos a tener funcionarios revisando si tiene el código QR o una orden sanitaria. Cada persona es responsable", dijo Fernández.