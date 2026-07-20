Las fuertes lluvias regresarán este lunes

Las fuertes lluvias regresarán al Caribe y se espera que una nueva onda tropical, que según los expertos será muy fuerte, ingrese próximamente al país.



El Instituto Meteorológico Nacional pronostica al menos tres días de condiciones inestables.



Se esperan lluvias intensas que se registrarán desde las primeras horas de este lunes; pero además, una nueva onda tropical llegará el martes.



Ante ese escenario, desde ya hacen un llamado a los vecinos y comités locales de emergencias, ya que el Caribe y Zona Norte mantienen una importante saturación de suelos y con las lluvias que se pronostican, nuevamente se registrarían emergencias por inundaciones.



Por otra parte, el Valle Central también tendrá mayor nubosidad y aumentan las posibilidades de lluvias.



En el caso de la vertiente del Pacífico, pronostican lluvias durante las tardes que podrían ser intensas; por eso se le pide a la población no bajar la guardia ante la posibilidad de que se registren emergencias.

