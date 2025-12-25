Las fechas clave del Clausura 2026

En un calendario muy apretado, el final del Apertura 2025 y el inicio del Clausura 2026 suceden uno detrás del otro, por lo que hay poco tiempo de preparación entre certámenes.

Para prepararse, repasamos las principales fechas del campeonato que está por empezar.

Jornada 1

Está programada para el 14 de enero y tendrá a los campeones, Liga Deportiva Alajuelense, recibiendo a Liberia. Cabe recordar que estas oncenas se midieron en las semifinales recién pasadas.

Jornada 2

Programada para el fin de semana del 18 de enero, tiene como partido clave el clásico del buen fútbol, donde Herediano recibe a Saprissa.

Jornada 6

El calendario indica que los encuentros se juegan el fin de semana del 8 de febrero y el partido más llamativo es el de Alajuelense recibiendo a Herediano.

Jornada 8

El fin de semana del 22 de febrero, Saprissa recibe a Liga Deportiva Alajuelense.

Jornada 11

Deportivo Saprissa será local ante Herediano el fin de semana del 8 de marzo.

Jornada 13

En esta fecha, programada para el fin de semana del 22 de marzo, Herediano será local ante Alajuelense.

Jornada 16

El segundo clásico del Clausura 2026 se juega en el Morera Soto el fin de semana del 19 de abril.

Jornada 18

La última fecha de la fase regular se debe disputar el fin de semana del 26 de abril.

Semifinales

Ida: 2 y 3 de mayo

2 y 3 de mayo Vuelta: 9 y 10 de mayo

Final

13 y 17 de mayo

Gran final