Las dos caras de la moneda: Tratado Transpacífico divide opiniones
Exportadores celebran la adhesión al CPTPP con 12 naciones, pero agricultores advierten que las condiciones son desiguales y el riesgo supera los beneficios.
La intención del país de ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp) divide opiniones.
Desde el sector exportador ven beneficios en la inclusión de Costa Rica en este tratado comercial con 12 países de Asia, América y Oceanía.
"Nos va a hacer un país más competitivo, va a generar empleos y va a generar encadenamientos", dijo Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica.
Sin embargo, desde el sector agroindustrial la perspectiva es distinta. Abel Chávez, vicepresidente de la
Cámara de Agroindustrias
, advirtió que el tratado tendría un impacto económico negativo en los agricultores costarricenses y cuestionó las condiciones bajo las cuales se negociaría la entrada.
"Es más lo que estamos exponiéndonos, que a lo que vamos a sacar ventaja porque se da en condiciones desiguales", indicó.
La discusión refleja una tensión estructural entre los distintos sectores que componen la economía nacional: para unos, el CPTPP representa una plataforma de crecimiento y proyección internacional; para otros, una puerta abierta a una competencia que el agro local no está en condiciones de enfrentar en igualdad de circunstancias.
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