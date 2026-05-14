Las dos caras de la moneda: Tratado Transpacífico divide opiniones

La intención del país de ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp) divide opiniones.

Desde el sector exportador ven beneficios en la inclusión de Costa Rica en este tratado comercial con 12 países de Asia, América y Oceanía.

"Nos va a hacer un país más competitivo, va a generar empleos y va a generar encadenamientos", dijo Rodney Salazar, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica.

Sin embargo, desde el sector agroindustrial la perspectiva es distinta. Abel Chávez, vicepresidente de la

Cámara de Agroindustrias

, advirtió que el tratado tendría un impacto económico negativo en los agricultores costarricenses y cuestionó las condiciones bajo las cuales se negociaría la entrada.