Las dos caras de la moneda: ¿Se debe permitir la publicidad de licor en el deporte?

La Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley que permitiría el patrocinio y la publicidad de las bebidas alcohólicas en eventos deportivos.

Sin embargo, la iniciativa genera posiciones encontradas. Lo analizamos en la sección Las dos caras de la moneda.

Para el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la promoción de este tipo de productos provocará un aumento en el consumo y, por ende, un problema de salud pública por más enfermedades ligadas al licor y accidentes de tránsito.

Por su parte, quienes lo defienden, como el exdiputado Otto Guevara, el auspicio de estas empresas, inyecta capital en los proyectos de deportivos y beneficiará a los atletas.

Conozca las dos caras de la moneda en el video adjunto de Telenoticias.