Las dos caras de la moneda: Nueva directriz sobre encomiendas en cárceles abre debate

Una nueva directriz emitida por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) en torno a los ingresos de encomiendas marcó una discusión sobre si afecta o no los derechos de los privados de libertad.

Quienes visiten a los presidiarios pueden ingresar únicamente dos tazas de comida —en recipientes conocidos como tazas de arroz chino— los días de visita.

Antes tenían este beneficio todos los días, donde ingresaban hasta 15 tazas en un día.

Desde hace unas semanas, la cartera señala que las cárceles están para pagar las penas por los delitos y que ese espacio no es un hotel.

El ministro del ramo, Gabriel Aguilar, explica los motivos de esta nueva normativa que rige desde el pasado 1.° de junio. El jerarca asegura que hay reos que aprovechan el ingreso de alimentos para transportar drogas. Incluso es el método más utilizado.

También esto genera un desperdicio en las comidas que las cárceles hacen para más de 20.000 presidiarios.

Pero no todos lo ven de esta manera. Hay otros que hablan desde la otra cara de la moneda (vea video adjunto de Telenoticias).

La disposición de Justicia tiene apenas cuatro días de haber iniciado. Ahora la Defensa Pública vigilará que no vulnere los derechos de los privados de libertad.

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