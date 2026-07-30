Las dos caras de la moneda: ¿Bajarle el impuesto a los cigarrillos?

Uno de los proyectos de ley presentado por el Gobierno de la República para luchar contra la evasión fiscal pretende bajarle el impuesto a los cigarrillos.

La iniciativa genera opiniones divididas, no solo en la Asamblea Legislativa, también en sectores comerciales y de la salud.

Para Ricardo Alvarado, asesor financiero de la Cámara de Comercio de Costa Rica, la propuesta es positiva porque ataca al comercio ilícito, que impacta la economía y la salud de los consumidores.

Sin embargo, no todos lo ven de esa manera. La doctora Nidia Amador, presidenta de la Red Nacional Antitabaco, afirma que la iniciativa es un riesgo porque aumentará el consumo y la iniciación temprana.

En el video adjunto de Telenoticias puede ver Las dos caras de la moneda.