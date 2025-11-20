Largas presas por vuelco de camión en General Cañas

La mañana de este jueves inició con un significativo congestionamiento en la carretera General Cañas, pocos metros después del puente Alfredo González Flores, conocido como el "Puente de la Platina".

Ahí, el vuelco de una vanette que trasladaba pintura y la colisión con un vehículo tipo pick-up generaron un verdadero caos vial que se extendió durante varios kilómetros.

Las autoridades de Tránsito confirmaron que uno de los vehículos cayó en una cuneta y el otro quedó sobre la vía pública, provocando el derrame de varios tarros de pintura. Debido a esto, los oficiales trabajan no solo en la remoción de los automotores, sino también en la limpieza de la calzada para evitar nuevos accidentes.

La situación ha sido especialmente complicada para quienes se desplazan desde Alajuela hacia San José, así como para conductores que provienen de zonas como Lagunilla de Heredia, Barrial, La Aurora y sectores aledaños. Además, se prevé un aumento del flujo vehicular por la presencia de centros educativos cercanos como el Conservatorio Castella y el CTP de Ulloa.

En el sentido contrario, San José–Alajuela, la congestión también es notoria, principalmente debido al efecto mirón. Según se constató en el lugar, numerosos conductores reducen la velocidad o incluso detienen por completo sus vehículos para observar el accidente o grabar videos, lo que agrava aún más la movilidad.

A pesar de que no se reportan personas heridas de gravedad, el impacto en la circulación ha sido significativo.

La aplicación Waze muestra afectación no solo sobre la General Cañas, sino también en rutas alternas como el sector del Real Cariari, Belén, Barrial y salidas hacia San Antonio y Flores.

Las autoridades recomiendan paciencia y extrema precaución, ya que la presa podría prolongarse durante varios minutos más, incluso después de retirados los automotores