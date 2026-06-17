Largas filas en el Estadio Nacional por "maratón" de pruebas prácticas de manejo

La alta demanda por una cita para la prueba práctica de manejo provocó largas filas este miércoles en las afueras del Estadio Nacional, donde las autoridades habilitaron una jornada especial para atender a conductores que buscan obtener su licencia.



Desde tempranas horas de la mañana, decenas de personas hicieron fila en el sector norte del recinto deportivo. Algunos llegaron preparados con sillas plegables, bebidas y alimentos para soportar la espera (ver video adjunto).



Aunque las pruebas iniciarán a las 2 p. m., la entrega de fichas se programó para las 11 a. m. Las autoridades informaron que la atención se extenderá hasta las 10 p. m. y que, si la cantidad de usuarios supera la capacidad del día, los aspirantes serán atendidos en los días siguientes.



Muchos conductores aseguraron que llevan meses intentando conseguir una cita mediante el sistema regular. Luis, uno de los aspirantes, indicó que llegó a las 3 a. m. para asegurar un espacio. Según relató, las pocas citas disponibles suelen aparecer con varios meses de espera y, en muchos casos, fuera de la Gran Área Metropolitana.



Las autoridades recordaron que los interesados deben contar con la prueba teórica aprobada, el dictamen médico vigente y el comprobante de pago correspondiente al tipo de licencia que desean obtener.



Además, los aspirantes deben presentarse con un vehículo propio en regla. El automotor debe tener al día la inspección técnica vehicular y el derecho de circulación. También debe cumplir con la restricción vehicular vigente.



Los funcionarios enfatizaron que el vehículo debe ser llevado al lugar por una persona con licencia de conducir. Una vez dentro del área de evaluación, el aspirante asumirá el control para realizar la prueba.



La jornada especial contempla pruebas para licencias de automóvil y motocicleta. No se atenderán solicitudes para licencias de camiones.



Las autoridades hicieron un llamado a los aspirantes para que lleguen preparados y mantengan la calma durante la evaluación. También pidieron precaución a los conductores que transiten por los alrededores del Estadio Nacional debido al aumento en la circulación vehicular durante la actividad.

