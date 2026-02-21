Lancha de Guardacostas prende fuego tras explosión en tanques de combustible

Una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) se alzó en llamas la mañana de este sábado en Cuajiniquil de La Cruz, luego de que explotaran sus tanques de combustible.

El incidente se dio durante un patrullaje preventivo que realizaban cuatro oficiales a bordo de una lancha interceptora pequeña de 25 años de antigüedad, la cual pertenece a la Estación de Guardacostas de Murciélago.

De acuerdo con el informe preliminar, compartido por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la explosión de los almacenamientos de combustible provocó un incendio a bordo del barco mientras este se mantenía mar adentro.

Los uniformados activaron los protocolos de emergencia y ejecutaron el procedimiento de "zafarrancho", el cual incluye maniobras operativas y de control a ejecutar cuando este tipo de eventos se dan en el agua. Ello incluye un aseguramiento de la escena y la protección de la integridad física de los ocupantes.

Tras el incidente, no se reportaron heridos.

Una segunda embarcación interceptora de Guardacostas se desplazó al sitio con equipo especializado para apoyar en la atención y control de la emergencia. De igual forma, una lancha turística que estaba cerca dio apoyo a los agentes.

La cartera destacó que, frente a este tipo de eventualidades, se cuenta con una póliza de seguro, por lo que ahora se llevan a cabo las gestiones administrativas correspondientes.

