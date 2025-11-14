Lanamme determina la causa de las recientes inundaciones en San José y Montes de Oca

El colapso de la alcantarilla que desvía el agua de la quebrada Los Negritos al río Torres es la culpable de las inundaciones en San José y Montes de Oca.

Así lo confirman los expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR).

La alcantarilla se colocó para desviar el caudal de la quebrada, pero tras su colapso, el agua corre por el bulevar Dent, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el paso a desnivel de la Circunvalación frente a la Facultad de Derecho.

A esto se suman los intensos aguaceros que agravan el problema (vea video adjunto en Telenoticias).

La Municipalidad de Montes de Oca estima que la intervención cuesta $10 millones.