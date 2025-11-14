Nacional
Lanamme determina la causa de las recientes inundaciones en San José y Montes de Oca
Tras los incidentes ocurridos el mes pasado en comunidades como barrio Dent, equipos de experto han buscado explicaciones al problema.
El colapso de la alcantarilla que desvía el agua de la quebrada Los Negritos al río Torres es la culpable de las inundaciones en San José y Montes de Oca.
Así lo confirman los expertos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR).
La alcantarilla se colocó para desviar el caudal de la quebrada, pero tras su colapso, el agua corre por el bulevar Dent, la Universidad de Costa Rica (UCR) y el paso a desnivel de la Circunvalación frente a la Facultad de Derecho.
A esto se suman los intensos aguaceros que agravan el problema.
La Municipalidad de Montes de Oca estima que la intervención cuesta $10 millones.