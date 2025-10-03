Lanamme detecta daños prematuros en rutas nacionales construidas hace menos de dos años

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica identificó daños prematuros en varios tramos de rutas nacionales que fueron entregados hace menos de dos años, según una nueva auditoría técnica.

Sectores como el cruce de La Valencia, en Heredia, presentan desgastes significativos que han vuelto la superficie asfáltica resbaladiza, poniendo en riesgo la seguridad de los conductores. Situaciones similares se reportan en la Ruta 1, específicamente en la sección entre La Angostura y Esparza.

El informe de Lanamme evaluó el estado de las obras de conservación vial ejecutadas por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) durante los años 2023 y 2024. Las contrataciones para estos proyectos representaron una inversión cercana a los ₡18.000 millones.

Ante el deterioro detectado, Lanamme recomendó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aplicar las cláusulas contractuales correspondientes y exigir a las empresas constructoras la reparación de los daños. Sin embargo, los tramos continúan en mal estado.

Para Lanamme, es prioritario atender los daños que presentan estas obras, ya que comprometen la seguridad de quienes transitan por estas importantes vías nacionales.