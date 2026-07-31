"La vida humana no se compra ni se vende": CCSS llama a denunciar tráfico ilegal de órganos

Bajo el lema "La vida humana no se compra ni se vende, se dona", la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprovechó la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas para recordar la importancia de la donación voluntaria de órganos y alertar sobre los riesgos asociados al tráfico ilegal de órganos.

El llamado se da en un contexto positivo para el país en materia de trasplantes. Durante 2025, Costa Rica alcanzó la mayor tasa de donación de órganos de los últimos años, con 12,71 donantes por cada millón de habitantes, lo que permitió concretar 138 trasplantes.

Sin embargo, mientras cientos de pacientes esperan un órgano mediante los mecanismos legales establecidos, las autoridades advierten que existen organizaciones criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas para obtener beneficios mediante la extracción ilícita de órganos.

Por ello, la CCSS insiste en que toda donación debe realizarse de forma voluntaria, informada y altruista, sin ningún tipo de presión o compensación económica.

Las autoridades recuerdan que la trata de personas continúa siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos y que la extracción ilegal de órganos constituye una de las modalidades de explotación vinculadas a este delito.

Según los especialistas, las víctimas suelen ser captadas mediante engaños, falsas ofertas de empleo o promesas económicas que posteriormente derivan en distintas formas de explotación.

Ante cualquier sospecha de trata de personas o tráfico ilegal de órganos, las autoridades instan a la población a denunciar.

Los reportes pueden realizarse a través del sistema de emergencias 9-1-1 o de forma confidencial ante la Policía Profesional de Migración y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).