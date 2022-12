La vida de las escasas parteras que quedan en Costa Rica

"Empecé a ser partera por ver la necesidad en la comunidad, en ese momento no había carreteras, centros de salud, no llegaban ambulancias, y no había formas de transporte para sacar a la gente. Como la comunidad era un pueblo grande y había muchas necesidades de esas, yo creo que Dios me tocó el corazón para convertirme en esto", comentó a Teletica.com.