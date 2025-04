La tica que abrazó al papa Francisco

Jazmín Rivera, productora de los espacios religiosos en Televisora de Costa Rica, tuvo la oportunidad de conocer, y abrazar, al papa Francisco en 2015.

Lo hizo mientras daba cobertura al Sínodo sobre la Familia, celebrado en Ciudad del Vaticano.

“Teníamos la posibilidad, los periodistas, de entrar a la oración de la mañana y ver al Papa cerquita, pero no saludarlo personalmente. Cuando tengo la oportunidad de saludarlo personalmente es porque por medio de un colega vaticanista de allá, de Roma, él me consigue dos entradas para poder saludar al Papa personalmente después de la audiencia.

La costarricense aseguró que prácticamente no durmió en la noche previa por la emoción de conocer al sumo pontífice, quien falleció este lunes a los 88 años.

“Me dijo que gracias por mi trabajo, me bendijo mi trabajo, bendijo a mi familia. Yo estaba soltera para esa época y resulta que cuando ya se iba a ir, son unos minutos muy cortos los que uno tiene con él, entonces tiene que aprovecharlos al máximo. Le dije que si me regalaba un abrazo y no había terminado de decirlo cuando él me abrazó, me abrazó con suavidad, con ternura. Con mucha paz”, añadió.