La suerte sonrió a Guanacaste: dos vecinos son millonarios gracias a premio acumulado

La suerte sonrió a Guanacaste. Dos vecinos de la provincia se convirtieron en millonarios tras ganar el acumulado de los chances del sorteo realizado el martes anterior.

El número favorecido fue el 28 con la serie 895. Uno de los ganadores presentó cinco fracciones y obtuvo poco más de ₡808 millones. Se trata de un hombre con edades entre 61 y 64 años.

El segundo ganador, también guanacasteco, tiene entre 36 y 40 años. Adquirió dos fracciones y se llevó ₡323,5 millones.

Aún faltan por cambiar tres fracciones del premio.

El nuevo acumulado arrancará este viernes con ₡536 millones. En la tómbola habrá una bolita con la palabra “acumulado” y 74 bolitas en blanco, lo que mantiene la expectativa de los jugadores.